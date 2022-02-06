Teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından Galatasaray'ın başına getirilen, ancak hazırlık maçları da dahil olmak üzere çıktığı tüm karşılaşmalardan yenilgiyle ayrılan Domenec Torrent, Alanyaspor sınavına yeni bir başlangıç gözüyle bakıyor.



"BU BİZİM DÖNÜŞ MAÇIMIZ OLACAK"



Son antrenmanda öğrencileriyle kısa bir konuşma yapan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu maçta risk almanızı istemiyorum. Skor ne olursa olsun Trabzonspor maçında yaptığımız hataları tekrar etmeyelim. Özellikle geriden çıkarken ortada bir risk varsa oyunu açın, zoru seçmeyin. Bu bizim dönüş maçımız. İyi başlamalıyız ve kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.





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