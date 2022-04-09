Domenec Torrent derbi için golcü tercihini yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe maçının kadrosunu bugün netleştirecek. Torrent, sakatlığı büyük ölçüde geçen Mustafa Muhammed'in yetişme ihtimali bulunmasına karşın forvette Bafetimbi Gomis'ten vazgeçmeyecek. İspanyol teknik adam, bu tür büyük maçlar konusunda çok daha deneyimli olan Fransız futbolcunun gol noktalarında Muhammed'den

daha başarılı olacağı görüşünde.



SAĞ BEK MEVKİSİNDE OMAR OYNAYACAK



Dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Kerem Aktürkoğlu, bugün de idmana çıkar ve kendisini iyi hissederse ilk 11'e alınacak, oynayamazsa Emre Kılınç veya Barış Alper'den biri kanatta forma giyecek. Rumen kanat oyuncusu Morutan ise yabancı sınırlaması nedeniyle maça yedek kulübesinde başlayacak; ihtiyaç duyulduğu takdirde oyuna girecek. Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Norveçli sağ bek Omar'ın da Kadıköy'deki derbide ilk 11'de çıkması bekleniyor.





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