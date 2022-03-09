Domenec Torrent: "Camp Nou'da aslanlar gibi oynayacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, deplasmanda oynayacakları Barcelona maçı içim umutlu konuştu. ''Pes etmeyeceğiz, Aslanlar gibi oynayacağız oradan avantajlı bir skorla döneceğiz'' dedi

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Domenec Torrent: 'Camp Nou'da aslanlar gibi oynayacağız'
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09 Mart 2022 12:15
Galatasaray'ın ligdeki son yenilgisi sonrasında, ''Konya'ya 2-0 mağlup olan takımın Barcelona karşısında ne yapacağından endişeliyim'' görüşü hakim olmuştu.

İspanyol teknik adam Domenec Torrent ise, umutlu bir mesaj verdi. Barcelona'yı iyi tanıdığını belirten Torrent, güçlü rakibine karşı oynayacakları taktiği ve sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

İspanya'da daha savaşçı ve daha iş bitirici oyuncuları oynatacağını belirten Torrent, ''Pes etmeyeceğiz, Aslanlar gibi oynayıp, Camp Nou'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacağız'' diye konuştu.

KADRO DEĞİŞİYOR

Torrent, Barcelona maçında sahaya süreceği 11'i de hemen hemen belirledi. Muslera iyileşse de maç eksiği olduğu için kalede Pena olacak. Omar, UEFA kadrosunda olmadığı için sağ bekte Sacha Boey yer alacak. Defans Marcao, Nelsson ve Aanholt ile tamamlanacak. Konya'da yedek kalan Taylan, Pulgar'ın yerine şans bulacak. Konya maçı kadrosuna alınmayan Feghouli, Cicaldau, Kerem ve Berkan ile orta saha oluşacak. Barcelona deplasmanında forvette ise Gomis'in yerine Mustafa Muhammed görev yapacak.



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