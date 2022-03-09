Domenec Torrent: 'Camp Nou'da aslanlar gibi oynayacağız'

KADRO DEĞİŞİYOR

Galatasaray'ın ligdeki son yenilgisi sonrasında, ''Konya'ya 2-0 mağlup olan takımın Barcelona karşısında ne yapacağından endişeliyim'' görüşü hakim olmuştu.İspanyol teknik adam Domenec Torrent ise, umutlu bir mesaj verdi. Barcelona'yı iyi tanıdığını belirten Torrent, güçlü rakibine karşı oynayacakları taktiği ve sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.İspanya'da daha savaşçı ve daha iş bitirici oyuncuları oynatacağını belirten Torrent, '''' diye konuştu.Torrent, Barcelona maçında sahaya süreceği 11'i de hemen hemen belirledi. Muslera iyileşse de maç eksiği olduğu için kalede Pena olacak. Omar, UEFA kadrosunda olmadığı için sağ bekte Sacha Boey yer alacak. Defans Marcao, Nelsson ve Aanholt ile tamamlanacak. Konya'da yedek kalan Taylan, Pulgar'ın yerine şans bulacak. Konya maçı kadrosuna alınmayan Feghouli, Cicaldau, Kerem ve Berkan ile orta saha oluşacak. Barcelona deplasmanında forvette ise Gomis'in yerine Mustafa Muhammed görev yapacak.