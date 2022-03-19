Domenec Torrent buzları eritti

Dört gün içinde iki dev maça ev sahipliği yapan Nef Stadyumu, 90 binden fazla taraftarı ağırladı.



Beşiktaş derbisindeki galibiyetle havaya giren Galatasaraylılar, Barcelona rövanşındaki yenilgiye üzüldü ancak takımlarıyla gurur duydu. Son düdüğün ardından Aslantepe'deki dört tribüne de çağrılan oyuncuları, taraftarları ayakta alkışladı.



Ligde son 4 maçın 3'ünü kazanan, Avrupa'da Barcelona karşısında 180 dakika tura ortak olan sarı-kırmızılı takım, sonunda seyircisiyle barıştı.



Teknik direktör Domenec Torrent'i de tribünler ıslıklamaya değil alkışlamaya başladı. Katalan hocaya Barcelona rövanşı öncesi ve sonrasında tam destek vardı.



LAPORTA'DAN TEBRİK



Maç günü Galatasaray Lisesi'ni ziyaret eden Barcelona Başkanı Joan Laporta, 90 dakikanın ardından ise soluğu Galatasaray soyunma odasında aldı. Barcelona'da çalıştığı dönemden tanıdığı Torrent ve ekibini tebrik etmeye gelen Laporta, Katalan teknik heyetle samimi görüntüler sergiledi.



