Domenec Torrent, Alanyaspor'u ezberletti!

Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, takımını Alanyaspor maçına hazırladı.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Domenec Torrent, Alanyaspor'u ezberletti!
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05 Şubat 2022 13:33
Süper Lig'de düşme hattıyla arasında sadece 3 puan fark kalan Galatasaray'da gözler artık Alanyaspor sınavına çevrildi.

Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Domenec Torrent, ekibiyle birlikte Alanya'yı detaylı şekilde analiz ederek eksi ve artı yönleri takıma aktardı.

Tecrübeli hocanın maça yönelik ilk 11'ini bugünkü antrenmanda deneyeceği ve kadroya son kararını vereceği öğrenildi.

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