Sacramento Kings'in, Domantas Sabonis ile beş yıllığı 217 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzaladığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Sabonis'in önümüzdeki sezon için 8,6 milyon dolarlık bir zam alarak 2023-24 sezonunda maaşının 30,6 milyon dolara yükseldiğini ve toplamda sözleşmesine dört sene ve 195 milyon dolar eklendiğini belirtti.



ESPN'den Bobby Marks'a göre, Sabonis'in önceki anlaşmasının son yılında yeniden müzakere edilen ekstra maaş, yeni yıllar için maksimum eşiği 54 milyon dolar artırdı.



Sabonis, geride bıraktığımız sezonu maç başına 19.1 sayı, 7.3 asist ve lig lideri 12.3 ribaund ortalamaları ile tamamlamıştı.





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