Domagoj Vida'ya Porto talip oldu!

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yla Portekiz ekibi Porto'nun yakından ilgilendiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, eski oyuncuları Pepe'nin de forma giydiği Porto'nun teklifine göre Vida kararını verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Domagoj Vida'ya Porto talip oldu!
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09 Nisan 2021 08:31
Domagoj Vida
Domagoj Vida
Beşiktaş
Sezona beklentilerin altında başlayan ancak 13. haftadan sonra yükselen formuyla Siyah-Beyazlılar'ın zirveye çıkmasında büyük pay sahibi isimlerden biri olan Domogoj Vida transferin gözdesi.

Porto'nun Hırvat stoper ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Portekiz ekibinin 38 yaşındaki savunmacısı Pepe ile bir sezon Beşiktaş'ta birlikte oynayan Vida'yı sezon sonunda renklerine bağlamak için Kara Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.

Beşiktaş bir yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu için yapılacak teklifi beklemeye geçti. Yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Vida için yönetim geçen sezon Fransız ekibi Marsilya'dan 4 milyon Euro istemişti.



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