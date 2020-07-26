Domagoj Vida'ya Al-Nasr kancası!

Domagoj Vida, Suudi Arabistan Kulübü'nün radarına girdi. Al-Nasr'ın yıllık 4.5 milyon Euro maaş teklif ettiği tecrübeli futbolcunun, tıpkı Burak Yılmaz gibi alacakları karşılığında bonservisini alıp bu takımın yolunu tutabileceği konuşuluyor

Haber; Akşam
Domagoj Vida'ya Al-Nasr kancası!
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26 Temmuz 2020 11:04
Beşiktaş'ın 2017-18 sezonunun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Domagoj Vida, Siyah-Beyazlılar'la ayrılığın eşiğinde bulunuyor. Beşiktaş Kulübü'nün yaşamış olduğu ekonomik kriz sebebiyle futbolcu maaşlarını ödeme konusunda sorun yaşamasından dolayı takımda uzun süredir alacağı bulunan isimler arasında yer alan Hırvat stoper de geleceğiyle ilgili karar aşamasına geldi.

31 yaşındaki tecrübeli savunmacının, alacaklarını düzenli olarak tahsil edemediği için son olarak benzer sebepten dolayı Beşiktaş'tan ayrılıp Fransa Lig 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ın rotasını izleyebileceği kaydedildi.

TEKLİFLER GELİYOR

Menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan Domagoj Vida'ya ilk teklifin, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'dan geldiği ortaya çıktı. Son olarak Rui Vitoria'nın çalıştırdığı kulübün, Vida'ya yıllık 4.5 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu bildirildi.

Al Nasr, Galatasaray'dan Maicon'u kiralık olarak kadrosunda tutuyordu ve bu transferde ise henüz anlaşma sağlanamadı



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