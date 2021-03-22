Domagoj Vida'nın Fenerbahçe serisi!

Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida'nın Fenerbahçe maçlarındaki gol performansı dikkat çekti.

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Domagoj Vida'nın Fenerbahçe serisi!
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22 Mart 2021 08:31
Domagoj Vida
Domagoj Vida
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Domagoj Vida, bu sezon ligdeki 4. golünü derbide ağlara yolladı...

48. dakikada Ghezzal'ın ortasında şık bir kafa vuruşuyla fileleri sarsan Hırvat stoper, yine çok kritik bir anda sahneye çıktı. Hafta içinde Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde de yine kafayla gol atan Vida, Beşiktaş'ın gizli forveti olmaya devam ediyor.

Vida'yla ilgili en çarpıcı istatistik ise Süper Lig 'de Fenerbahçe 'ye rakip olduğu 6 maçta 3 gol atması. Türkiye kariyerinde en çok golü Kanarya'nın ağlarına gönderen Vida'nın kupayla birlikte bu sezon toplam 5 golü bulunuyor.



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