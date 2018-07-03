Hırvatistan güzeli olan 25 yaşındaki Ivana Vida'nın arabasının camları kırıldı.Yol kenarına park eden kırmızı renkli lüks aracının sağ camının kırıldığı ve içindeki eşyaların alındığı bildirildi.Ivana Vida, "Beni şok etmedi. İçinde çalabilecekleri örümcek adam ve tavşandan başka bir şey yoktu" diye konuştu.