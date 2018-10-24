Domagoj Vida'nın eşi Ivana'dan Türkiye sözleri!

'ın Hırvat savunma oyuncusu'nın eşi, Türkiye'deki hayatı hakkında konuştu.Hırvat basınına röportaj veren Ivana, ''Oğlumuz David, daha 15 günlükken seyahat yapmaya başladı. Gittiğimiz her yere onu da götürüyorduk. Kiev çok güzel bir yerdi ama hava çok soğuktu. İstanbul'daki hava bizim için daha iyi. İstanbul çok sihirli ve özel bir şehir. Dünyada iki kıtayı birbirine bağlayan tek şehir. Biz Asya tarafında yaşıyoruz. Çay ve baklava yemek için Avrupa yakasına gidiyoruz.'' dedi.Türk taraftarların futbolu çok sevdiğini kaydeden eski Hırvatistan güzeli, ''İnsanlar burada futbol için yaşıyorlar. Çok fanatikler. Çocukları da çok seviyorlar. Hatta David'i tanıyorlar. David'in İstanbul'da Hırvatistan'dan daha popüler olduğunu söyleyebilirim. Ona 'Sarı kartal' diye sesleniyorlar.'' diye konuştu.Türkiye'deki hayatı hakkında da konuşan Ivana, ''İstanbul'da trafiği hiç sevmiyorum. Arabayla bir yere gitmek 2-3 saat sürüyor. Onun yerine evde vakit geçirmeyi daha çok seviyoruz. Özellikle kocam Domagoj izinli olduğunda. Beraber kalkıp kahvaltı yapıyoruz, film izliyoruz. İzinli olduğu günler hep evdeyiz. Tembelmiş gibi gözüküyor ama bunu yapmak paha biçilemez.'' sözlerini kullandı.