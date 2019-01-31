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Domagoj Vida'dan transfer itirafı

Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida, Avrupa'dan transfer teklifleri aldığını ancak bu tekliflere rağmen siyah-beyazlı takımda kalmayı seçtiğini duyurdu.

Kaynak: Sporx.com
Domagoj Vida'dan transfer itirafı
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31 Ocak 2019 23:18
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Roma ve Inter'den transfer teklifleri gelmesine rağmen siyah-beyazlı takımda kalmayı tercih ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Domagoj Vida, "Avrupa'nın saygıdeğer birçok kulübü tarafından isteniyor olmaktan onur duymakla beraber başkanımız Fikret Orman'a ve yönetimimize beni, Beşiktaş ailesinin önemli bir parçası olarak gördükleri için minnettarım." dedi.

Siyah-beyazlı savunma oyuncusu "Ailem ve ben, Türkiye'de yaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Takımımız ve taraftarlarımız için elimden gelenin en iyisini yaparak mücadele etmek için sabırsızlanıyorum." sözleriyle Beşiktaş'ta yoluna devam edeceğini duyurdu.

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