Domagoj Vida'dan Rusya maçı sonrası "Yaşasın Ukrayna"

Hırvatistan Milli Takımı'nın Beşiktaşlı oyuncusu Domagoj Vida ve Dinamo Kiev'de scoutluk yapan Ognjen Vukojevic, Rusya galibiyetinin ardından Ukrayna adına paylaşımda bulundu.

09 Temmuz 2018 18:03
Domagoj Vida'dan Rusya maçı sonrası 'Yaşasın Ukrayna'
Hırvatistan Milli Takımı'nın Beşiktaşlı oyuncusu Domagoj Vida ve Dinamo Kiev'de scoutluk yapan Ognjen Vukojevic, Rusya galibiyetinin ardından Ukrayna adına paylaşımda bulundu.



Vida'nın sözleri Rusya ve Hırvatistan arasında kriz oldu! Olay isim gönderildi!

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Rusya galibiyetinin ardından milli futbolcu Vida ile teknik ekipte görevli Vukojevic'in sosyal medyadan paylaştığı görüntü için Rusya'dan özür diledi, Vukojevic'in görevine son verdi.

Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS), 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki Rusya galibiyetinin ardından milli futbolcu Domagoj Vida ile teknik ekipte görevli Ognjen Vukojevic'in sosyal medyadan paylaştığı görüntü için Rusya'dan özür diledi, Vukojevic'in görevine son verdi.

HNS'den yapılan açıklamada, Rusya ile oynanan çeyrek final maçının ardından Vida ile Vukojevic'in paylaştığı görüntüde Ukrayna'yı öven ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle FIFA'nın disiplin soruşturması başlattığı anımsatıldı.

Açıklamada, Vukojevic'in teknik kadrodaki görevine son verildiği ve akreditasyonun iptal edildiği belirtilirken, "HNS, ekibimizin bir üyesinin bu davranışından dolayı Rusya kamuoyundan özür diliyor." ifadelerine yer verildi.

Vukojevic ve Vida'nın da açıklamalarından dolayı özür diledikleri ve siyasi bir amaçlarının olmadığını belirttikleri ifade edildi.

FIFA'dan dün yapılan açıklamada da Beşiktaş'ta forma giyen Vida ile eski futbolcu Vukojevic'in paylaşımı nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığı belirtilmişti.

Vida ile Vukojevic, Rusya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldikleri maçın ardından yaptıkları görüntülü paylaşımda, "Zafer Ukrayna'nın" sözlerini kullanmıştı.

Vida ise olayların büyümesinin ardından yaptığı açıklamada, "Siyasi bir durum yok. Görüntü şaka amaçlıydı. Ukrayna'da Dinamo Kiev forması giydiğim zamanlardan çok arkadaşım var. Başka da bir niyetim yoktu. Rusya halkını seviyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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