Domagoj Vida'dan Rusya maçı sonrası 'Yaşasın Ukrayna'

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Hırvatistan Milli Takımı'nın Beşiktaşlı oyuncusu Domagoj Vida ve Dinamo Kiev'de scoutluk yapan Ognjen Vukojevic, Rusya galibiyetinin ardından Ukrayna adına paylaşımda bulundu.2018 Dünya Kupası'nda oynanan son çeyrek final karşılaşmasında Hırvatistan, Rusya karşısında 2-2 biten maç sonrasında seri penaltı vuruşları neticesinde galip geldi. Hırvatistan'ın maç içindeki gollerinden birini atan Beşiktaş'ın savunma oyunucusu Domagoj Vida, karşılaşma sonrasında çektiği video ile çok konuşuldu.Ortaya çıkan 9 saniyelik videoda Hırvatistan Milli Takımı'nın eski oyuncusu olan ve şimdi Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında scoutluk yapan Ognjen Vukojevic ile eski Dynamo Kiev oyuncusu olan Beşiktaşlı Vida, kameraya tartışma yaratacak politik söylemlerde bulundu.Vida, çektiği videoda "Yaşasın Ukrayna!" diye bağarırken, yanındaki Vukojevic, "Bu galibiyet Dinamo ve Ukrayna için!" şeklinde bir söylemde bulundu. İki ismin, aldıkları galibiyet sonrasında Rusya'nın yeni savaştan çıktığı Ukrayna'ya olan desteklerini göstermesi rahatsız edici ve politik bulundu.Domagoj Vida kısa süreli tepkilerin ardından bu videoyu niye çektiği hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı. Rusları sinirlendirmek veya sporu politikleştirmek gibi bir hedefi olmadığını belirten Vida, "Bu galibiyet sadece Hırvatistan için, politik bir şey yok. Bu videoda şaka yaptım, bu söylediklerim politik bir anlam içermiyor. Dinamo'da oynamış olduğum için Ukrayna'da birçok arkadaşım var, onlara bir espiri olarak bu videoyu çektim." şeklinde açıklamalarda bulundu.Aynı zamanda, Rus taraftarının şaka yaptığını anlamamasından endişe duyup duymadığı sorulan Vida, "Bunun bir espri olduğunu elbette anlamışlardır, niye başka türlü düşünsünler. Ben Rus insanını severim… Bu sadece bir şakaydı." şeklinde cevap verdi.Öte yandan bu video sonrasında, Vida'nın FIFA tarafından cezalandırılabileceği iddiası ortaya atıldı. 2018 Dünya Kupası'nda daha önce Xherdan Shaqiri ve Granit Xhaka'nın, İsviçre ile Sırbistan'ın oynadığı maçtaki gol sevinçleri sırasında çift başlı kartal hareketleri nedeniyle politik mesaj verdiklerine karar verildi ve iki isme 10,000'er dolar ceza kesildi. FIFA'nın bu konu hakkında ne karar vereceği şu an için merak konusu.