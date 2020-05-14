Domagoj Vida'dan eşi ve çocuğuna özel uçak

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Domagoj Vida, ailesi için özel uçak tuttu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Domagoj Vida'dan eşi ve çocuğuna özel uçak
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14 Mayıs 2020 10:11
Beşiktaş'ın defans oyuncusu Domagoj Vida, eşi Ivana'yı ve oğlunu özel uçak tutarak Hırvatistan'a gönderdi.

Hırvat yıldız, "Bazıları çalışmak zorunda" sözleriyle pandemi döneminde eşinden ve çocuğundan ayrı kalmanın üzüntüsünü dile getirdi.



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