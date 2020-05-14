Domagoj Vida'dan eşi ve çocuğuna özel uçak

Beşiktaş'ın defans oyuncusu Domagoj Vida, eşi Ivana'yı ve oğlunu özel uçak tutarak Hırvatistan'a gönderdi.
Hırvat yıldız, "Bazıları çalışmak zorunda" sözleriyle pandemi döneminde eşinden ve çocuğundan ayrı kalmanın üzüntüsünü dile getirdi.
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Hırvat yıldız, "Bazıları çalışmak zorunda" sözleriyle pandemi döneminde eşinden ve çocuğundan ayrı kalmanın üzüntüsünü dile getirdi.
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