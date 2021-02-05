Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a 4 puan

Beşiktaş forması ile kritik gollere imza atan Domagoj Vida, bu sezon da Siyah-Beyazlı ekibe çok değerli puanlar kazandırdı.



31 yaşındaki stoper, savunmada takımını sırtlarken, hücumda da arkadaşlarına bir hayli yardımcı oldu.



20 Aralık'ta Erzurum karşısında alınan 4-0'lık galibiyette bir gol atan Vida, 4 gün sonra da Ankaragücü maçında 3 puanı getiren golü kaydetmişti. Hırvat yıldız, önceki gün de Antalya karşısında skoru 1-1'e getiren isim oldu. Vida, böylece Beşiktaş forması altında takımının kazandığı 4 puana doğrudan etki etmiş oldu.



