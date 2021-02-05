Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a 4 puan

Savunmada takımını sırtlayan Vida, hücuma da büyük destek veriyor. Hırvat stoper, attığı gollerle Kartal'ın aldığı 4 puana doğrudan etki etti.

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Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a 4 puan
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05 Şubat 2021 10:23
Beşiktaş forması ile kritik gollere imza atan Domagoj Vida, bu sezon da Siyah-Beyazlı ekibe çok değerli puanlar kazandırdı.

31 yaşındaki stoper, savunmada takımını sırtlarken, hücumda da arkadaşlarına bir hayli yardımcı oldu.

20 Aralık'ta Erzurum karşısında alınan 4-0'lık galibiyette bir gol atan Vida, 4 gün sonra da Ankaragücü maçında 3 puanı getiren golü kaydetmişti. Hırvat yıldız, önceki gün de Antalya karşısında skoru 1-1'e getiren isim oldu. Vida, böylece Beşiktaş forması altında takımının kazandığı 4 puana doğrudan etki etmiş oldu.



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