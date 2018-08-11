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Domagoj Vida'da tek umut Sevilla!

Domagoj Vida'yı elden çıkarmak için Beşiktaş'ın önünde tek seçenek olarak Sevilla kaldı.

Kaynak: Sabah
Domagoj Vida'da tek umut Sevilla!
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11 Ağustos 2018 06:35
İngiltere'de transfer döneminin sona ermesinin ardından, Domagoj Vida'yı elden çıkarmak için Beşiktaş'ın önünde tek seçenek olarak Sevilla kaldı.

Geçtiğimiz hafta Sevilla'nın Hırvat stopere ilgisi futbol gündemini epeyce meşgul etmiş, İspanyol kulübünün siyah-beyazlılara 18 milyon Euro bonservis bedeli, oyuncuya da yıllık 1.6 milyon Euro garanti ücret önerdiği ileri sürülmüştü.

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yıllık sözleşmedeki opsiyonda 25 maç şartı olduğu ortaya çıktı. LASK Linz'e karşı son dakikalarda forma giyen İspanyol golcünün, 24 maça daha çıkması halinde mukavelesi bir yıl daha otomatik olarak uzayacak.

Bu arada kendisine talip olan Al Hilal ve Sydney'in tekliflerini geri çeviren 32 yaşındaki futbolcunun, Celta Vigo ya da Rayo Vallecano'ya gitmeye sıcak baktığı ancak 4 milyon 350 bin Euro'luk senelik ücretinin sorun olmaya devam ettiği bildirildi.



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