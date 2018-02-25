Domagoj Vida yedeğe, Medel stopere!

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Ezeli rakibiile bugün şampiyonluk yarışında çok önemli bir mücadeleye çıkacak olan, Teknik Direktör Şenol Güneş hem son taktik hazırlıklarını tamamladı hem de uyarılarını yaptı. Pepe ve Talisca'nın sarı kart cezalısı olması nedeniyle derbide farklı bir taktikle takımını sahaya sürecek olan Güneş, kilit isim olarak Gary Medel'i belirledi.Basına kapalı gerçekleştirilen son antrenmanda Şilili oyuncuyu savunmada ve ön liberoda deneyen Şenol Güneş'in, Vida'yı yedeğe çekerek Medel'i stoperde kullanmayı planladığı öğrenildi.Derbide oyunun kontrolünü elde tutmak için Fenerbahçe orta sahasına baskı yapmak isteyen siyah-beyazlı teknik adam, savunma yerine hücum anlayışını sahaya yansıtacak. Orta sahayı Atiba-Tolgay-Oğuzhan üçlüsü kurmayı düşünen Şenol Güneş futbolculara uyarılarda da bulundu.Maçta ortamın gerilmemesini isteyen deneyimli hocanın, "Kimseyle tartışma istemiyorum. İşinize odaklanın. Geçmişteki hataları yapmayalım. Sakin kalalım. Hakemle kesinlikle diyaloğa girmeyin. Bu maçı almamız durumunda, gelecek adına lig bizim için daha iyi olacak. Fenerbahçe önde pres yapan bir ekip. Buna hazırlıklı olmalıyız. Trabzonspor ve Başakşehir karşısında nasıl oynadıklarını biliyoruz. Kişisel hatalardan uzak durmaya çalışın" ifadelerini kullandığı aktarıldı.