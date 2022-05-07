Domagoj Vida'ya veda zamanı

Beşiktaş, 2017 senesinde kulübe adımını atan tecrübeli oyuncu Domagoj Vida ile yollarını ayırıyor.

Haber; Sabah
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Domagoj Vida'ya veda zamanı
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07 Mayıs 2022 11:49
2017-18 sezonunun devre arasında Beşiktaş 'ın kapısından içeri adım atan Domagoj Vida'nın veda vakti geldi.

Hırvat futbolcuyla ilgili düşüncelerini değiştiren teknik direktör Valerien İsmael, yönetimden yeni sezon için stoper önerileri istedi. Vida, sözleşme yenilemek için 1.5 milyon Euro'yu kabul etmişti ancak İsmael'in göreve gelmesiyle yönetim rapor bekleyişine girdi.

Performansı beklentileri karşılayamayan 33 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda kadroda düşünülmediği kaydedildi.

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