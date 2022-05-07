Domagoj Vida'ya veda zamanı

2017-18 sezonunun devre arasında Beşiktaş 'ın kapısından içeri adım atan Domagoj Vida'nın veda vakti geldi.
Hırvat futbolcuyla ilgili düşüncelerini değiştiren teknik direktör Valerien İsmael, yönetimden yeni sezon için stoper önerileri istedi. Vida, sözleşme yenilemek için 1.5 milyon Euro'yu kabul etmişti ancak İsmael'in göreve gelmesiyle yönetim rapor bekleyişine girdi.
Performansı beklentileri karşılayamayan 33 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda kadroda düşünülmediği kaydedildi.
Hırvat futbolcuyla ilgili düşüncelerini değiştiren teknik direktör Valerien İsmael, yönetimden yeni sezon için stoper önerileri istedi. Vida, sözleşme yenilemek için 1.5 milyon Euro'yu kabul etmişti ancak İsmael'in göreve gelmesiyle yönetim rapor bekleyişine girdi.
Performansı beklentileri karşılayamayan 33 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda kadroda düşünülmediği kaydedildi.
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