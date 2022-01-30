Domagoj Vida'ya St. Etienne kancası

Fransız ekibi St.Etienne, Tisserand için yapılan teklifin geri çevrilmesi sonrası rotasını Vida'ya çevirdi. Fransızlar, ara transferde işi bitirmek için siyah-beyazlı yetkililerle masaya oturacağı öğrenilirken, Beşiktaş ile henüz anlaşamayan Hırvat stoperin de St.Etienne'e olumsuz bir yanıt vermediği belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Domagoj Vida'ya St. Etienne kancası
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30 Ocak 2022 12:27
Domagoj Vida
Domagoj Vida
Beşiktaş
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, Fransız ekibinin radarına girdi. F.Bahçe'ye Tisserand için yaptığı teklif geri çevrilen St.Etienne'in gözü Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu Domagoj Vida'da.

Tecrübeli ve defansı toplayacak bir stoper arayan Fransız ekibinin Vida ile temas kurduğu, Beşiktaş'la henüz anlaşamayan Hırvat stoperin de St.Etienne'e olumsuz bir yanıt vermediği belirtildi.

Vida'nın Beşiktaş'la anlaşamaması durumunda St.Etienne'e gideceği iddia edildi. Kartal'ın, Domagoj Vida için St.Etienne'in alacaklarını karşılaması durumunda bedelsiz transferine dahi izin vermeye hazır olduğu gelen bilgiler arasında.

32 yaşındaki stoper Domagoj Vida, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 155 maçta görev aldı. 160 kez Dinamo Kiev formasını giyen Hırvat oyuncu, 6 maçta daha görev alması durumunda, kulüp kariyerinde en çok forma giydiği takım Beşiktaş olacak. Vida bu periyotta rakip ağları 15 kez havalandırırken, 1 kez de gol pası verdi. 

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