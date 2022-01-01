Domagoj Vida'ya Premier Lig'den yeni talip

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya Premier Lig ekiplerinden Watford'un talip olduğu yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Domagoj Vida'ya Premier Lig'den yeni talip
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01 Ocak 2022 23:41
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya Premier Lig ekiplerinden Watford talip oldu.

The Atlhetic'in verdiği bilgiye göre Beşiktaş'ın sözleşme yenilemeyi düşünmediği Vida, stoper transferinde ilk sırayı Hırvat oyuncuya verdi. Vida'nın devre arasında transferi için düğmeye basan Watford'un sezon sonunu beklemeden bu transferi bitirme ihtimali de olduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Vida'nin devre arasında takımdan ayrılması halinde siyah beyazlılar, Hırvat oyuncunun 6 aylık alacağı olan 1 milyon 750 bin euroyu ve bir miktar bonservis bedelini cebine koymuş olacak.

2018'in Ocak ayında Beşiktaş'a bonservis bedeli olmadan transfer ola Domagoj Vida, Beşiktaş'ta 151 maçta forma giyip 15 gol kaydetti.


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