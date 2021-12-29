Domagoj Vida'ya Premier Lig'den talip!

Beşiktaş'ta Domagoj Vida ile yolların ayrılması gündeme gelirken Premier Lig ekibi Watford, Hırvat stopere talip oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Domagoj Vida'ya Premier Lig'den talip!
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29 Aralık 2021 13:55
Beşiktaş 'ta bu sezon beklentilerin altında bir görüntü sergileyen Domagoj Vida için karar verildi.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hırvat stoperin 3.5 milyon Euro'luk maaşını oldukça yüksek bulan ve performansından da memnun olmayan yönetim, yeni kontrat teklif etmeme kararı aldı.

Bu gelişme sonrası tecrübeli oyuncuya, Premier Lig ekibi Watford'ın talip olduğu öğrenildi.

Vida, bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 resmi maçta görev aldı.


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