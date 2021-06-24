Domagoj Vida'ya İtalya'dan üç talip

İtalya Ligi takımlarından Fiorentina, Torino ve Cagliari, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı transfer listesine aldı.

Abone Ol
Domagoj Vida'ya İtalya'dan üç talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2021 11:21
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden üç takım, Beşiktaş 'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı transfer listesine aldı.

A Spor'da yer alan habere göre; Fiorentina, Torino ve Cagliari, Domagoj Vida'yla ilgileniyor.

32 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.