İtalya Serie A Ligi ekiplerinden üç takım, Beşiktaş 'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı transfer listesine aldı.
A Spor'da yer alan habere göre; Fiorentina, Torino ve Cagliari, Domagoj Vida'yla ilgileniyor.
32 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.
A Spor'da yer alan habere göre; Fiorentina, Torino ve Cagliari, Domagoj Vida'yla ilgileniyor.
32 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.