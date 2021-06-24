İtalya Serie A Ligi ekiplerinden üç takım, Beşiktaş 'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı transfer listesine aldı.



A Spor'da yer alan habere göre; Fiorentina, Torino ve Cagliari, Domagoj Vida'yla ilgileniyor.



32 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.



