Domagoj Vida'ya İtalya'dan teklif

Beşiktaş'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Domagoj Vida'ya, Serie A ekiplerinden Genoa'nın teklifte bulunduğu öğrenildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Domagoj Vida'ya İtalya'dan teklif
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17 Haziran 2021 11:59
Domagoj Vida
Domagoj Vida
Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile bir yıllık daha sözleşme imzalaması beklenen Kartal, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Takıma sağ bek, stoper, orta saha, kanat ve golcü takviyesi yapmak isteyen Kartal'ın birçok futbolcusuna da teklifler geliyor. Son olarak geçtiğimiz sezon kritik gollere imza atan Hırvat stoper Domagoj Vida'ya Serie A ekiplerinden Genoa talip oldu.

Hırvat futbolcu için İtalya ve Fransa kulüplerinden menajerler aracılığı ile teklif aldıklarını belirten Yönetici Erdal Torunoğulları ciddi teklif sahipleri ile masaya oturacaklarını söyledi.




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