Domagoj Vida'ya hırsızlık şoku!

Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida, ülkesi Hırvatistan'da hırsızların hedefi oldu.



Yunan basınında yer alan haberde, AEK ile anlaşan ve perşembe günü transfer için Yunanistan'a gidecek tecrübeli savunma oyuncusunun, uçağa binmeden birkaç saat önce soyulduğu ve transfer sürecinin bu nedenle uzadığı belirtildi.



Bu gelişme sonrası 33 yaşındaki oyuncunun, AEK'e imza için cuma günü Yunanistan'a ineceği kaydedildi. Vida'nı transferi için artık sadece formalitelerin kaldığı ve Hırvat savunma oyuncusunun cumartesi sağlık kontrolleri sonrası resmen açıklanacağı ifade edildi.





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