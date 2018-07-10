Domagoj Vida: "Kim olduğumuzu gösterdik"
Dünya Kupası finalinde Fransa'ya 4-2 mağlup olan Hırvatistan'da başarılı stoper Domagoj Vida maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Hırvatistan Milli Takımı'nın stoperi Domagoj Vida, Fransa'ya 4-2 mağlup oldukları final karşılaşmasından sonra duygularını paylaştı.
İşte Domagoj Vida'nın açıklamaları;
"Karışık duygular yaşıyoruz. Çok gururluyuz ancak aynı zamanda hayal kırıklığı da yaşıyoruz. Keder ve sevinç gözyaşları döküyoruz. Taraftarlarımızı gururlandırdığımız için mutluyuz"
GOLDEN ÖNCE FAUL YOKTU
"Takım arkadaşlarımla konuştuk ve şanslı olmadığımız sonucuna vardık. İlk golden önceki faulü tartışabiliriz. Bence faul yoktu. Penaltıda ise Perisic'in eli havada değildi."
NE OLDUĞUNU GÖSTERDİK
"Oyunumuz ve taraftarımızla gurur duymalıyız. Kapten herkese teşekkür ederim. Hırvatistan'ın ne olduğunu gösterdik. İnsanların heyecanını hissediyoruz. Hırvatistan'a döndüğümüzde yine duygusal anlar yaşayabiliriz"
İşte Domagoj Vida'nın açıklamaları;
"Karışık duygular yaşıyoruz. Çok gururluyuz ancak aynı zamanda hayal kırıklığı da yaşıyoruz. Keder ve sevinç gözyaşları döküyoruz. Taraftarlarımızı gururlandırdığımız için mutluyuz"
GOLDEN ÖNCE FAUL YOKTU
"Takım arkadaşlarımla konuştuk ve şanslı olmadığımız sonucuna vardık. İlk golden önceki faulü tartışabiliriz. Bence faul yoktu. Penaltıda ise Perisic'in eli havada değildi."
NE OLDUĞUNU GÖSTERDİK
"Oyunumuz ve taraftarımızla gurur duymalıyız. Kapten herkese teşekkür ederim. Hırvatistan'ın ne olduğunu gösterdik. İnsanların heyecanını hissediyoruz. Hırvatistan'a döndüğümüzde yine duygusal anlar yaşayabiliriz"
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Sonuçlar
Yarı finaller
|Fransa
|
1-0
10.07.2018
|Belçika
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0