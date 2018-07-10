Domagoj Vida: "Kim olduğumuzu gösterdik"

Hırvatistan Milli Takımı'nın stoperi, Fransa'ya 4-2 mağlup oldukları final karşılaşmasından sonra duygularını paylaştı."Karışık duygular yaşıyoruz. Çok gururluyuz ancak aynı zamanda hayal kırıklığı da yaşıyoruz. Keder ve sevinç gözyaşları döküyoruz. Taraftarlarımızı gururlandırdığımız için mutluyuz""Takım arkadaşlarımla konuştuk ve şanslı olmadığımız sonucuna vardık. İlk golden önceki faulü tartışabiliriz. Bence faul yoktu. Penaltıda ise Perisic'in eli havada değildi.""Oyunumuz ve taraftarımızla gurur duymalıyız. Kapten herkese teşekkür ederim. Hırvatistan'ın ne olduğunu gösterdik. İnsanların heyecanını hissediyoruz. Hırvatistan'a döndüğümüzde yine duygusal anlar yaşayabiliriz"