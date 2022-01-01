Domagoj Vida, Katar'da sahada

Beşiktaş'ta Altay ile oynanan Türkiye Kupası maçında görev almayan Domagpj Vida'nın 5 Ocak'ta Katar'da Antalyaspor'a karşı oynanacak Süper Kupa finalinde ilk 11'de sahada olacağı belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Domagoj Vida, Katar'da sahada
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01 Ocak 2022 11:25
Domagoj Vida
Domagoj Vida
Beşiktaş
Beşiktaş'ta son haftaların tartışmalı isimleri arasında yer alan Domagoj Vida, Altay ile oynanan Türkiye Kupası maçında görev almamıştı. Bu durum, yıldız futbolcunun formsuzluğuna yorulurken gerçeklerin farklı olduğu ortaya çıktı.

Vida'nın ağrıları nedeniyle kadroya alınmadığı ancak 5 Ocak'ta Katar'da Antalyaspor'a karşı oynanacak Süper Kupa finalinde ilk 11'de sahada olacağı belirtildi. 


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