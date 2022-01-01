Domagoj Vida, Katar'da sahada

Beşiktaş'ta son haftaların tartışmalı isimleri arasında yer alan Domagoj Vida, Altay ile oynanan Türkiye Kupası maçında görev almamıştı. Bu durum, yıldız futbolcunun formsuzluğuna yorulurken gerçeklerin farklı olduğu ortaya çıktı.
Vida'nın ağrıları nedeniyle kadroya alınmadığı ancak 5 Ocak'ta Katar'da Antalyaspor'a karşı oynanacak Süper Kupa finalinde ilk 11'de sahada olacağı belirtildi.
Vida'nın ağrıları nedeniyle kadroya alınmadığı ancak 5 Ocak'ta Katar'da Antalyaspor'a karşı oynanacak Süper Kupa finalinde ilk 11'de sahada olacağı belirtildi.