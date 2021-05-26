Domagoj Vida ile 'indirim' toplantısı

Beşiktaş'ta yönetim kurulu gelecek sezon futbol takımının bütçesini 25 milyon euro seviyesine çekmenin hesaplarını yapıyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Domagoj Vida ile 'indirim' toplantısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2021 09:44
Beşiktaş, senelik garanti ücreti takımın genel ortalamasının çok üstünde olan bazı isimlerle indirim için bir araya gelecek.

Yöneticilerin ilk görüşmeyi önümüzdeki günlerde Domagoj Vida ile yapacakları aktarıldı. Siyah-beyazlılar, deneyimli oyuncunun menajeriyle yapılacak görüşmede 3 milyon 700 bin euro olan yıllık ücrette ciddi bir indirim talep edecek.

Vida'nın garanti ücretinin 2,5-3 milyon euroya indirilmesi planlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim aynı zamanda Hırvat stoperin 2022'de bitecek sözleşmesini yeni koşullarla uzatmayı da hedefliyor. Maddi konularda anlaşma sağlanırsa Vida'nın sözleşmesi 2025'e kadar uzatılacak.

VİDA'NIN KARNESİ

SEZON MAÇ GOL
2020-21 39 6

2019-20 38 5

2018-19 38 3

2017-18 18 1

TOPLAM: 133 15

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.