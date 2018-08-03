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Domagoj Vida için üç İngiliz yarışıyor!

Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan Vida için Liverpool, Wolves ve Leicester yarışıyor.

Kaynak: Milliyet
Domagoj Vida için üç İngiliz yarışıyor!
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03 Ağustos 2018 03:49
Premier Lig'e bu sezon çıkan ve kadrosunu daha da güçlendirerek iddiali bir hale gelmek isteyen Wolverhampton, Pepe'den sonra sürpriz bir şekilde Vida'yı da gündemine aldığı ortaya çıktı.

Ukraynalı stoper için resmi olmayan yollardan Liverpool ile görüşen Beşiktaş Yönetiminin, Wolverhampton'un da devre girecek olmasından bir hayli memnun olduğu bildirildi. Vida'yı 30 milyon euro gibi bir rakama satmayı planlayan Başkan Fikret Orman, gitmek istemesi halinde gideceği takım tercihini ise Vida'ya bırakacak. Vida'yı transfer etmesi halinde Pepe'yi gündeminden çıkaracak olan Wolverhampton Yönetimi'nin, gerekirse Vida transferi için kesenin ağzını açacağı belirtildi. Liverpool'a gitmeye daha sıcak bakan Vida'nın, resmi teklifleri gördükten sonra son kararını vereceği bildirildi.

Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la finale kadar çıkan ve başarılı görüntüsüyle beğeni toplayan Domagoj Vida, Premier Lig'de gündemde kalmaya edvam ediyor. Ada'da 9 Ağustos'ta bitecek transfer dönemine kadar yapılacak muhtemel transferlerin yer aldığı listede Vida-Leicester City ikilisi de yer aldı.

Guardian Gazetesi'nde derlenen listede, Vida'nın Leicester City ile yakınlığı ele alındı. Vida için bir de değerlendirme yazısı yazılırken, değerinin 20 milyon pound olduğuna dikkat çekildi.



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