Domagoj Vida için sözleşme açıklaması

Beşiktaş ile sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdaki geleceği şu an için belirsiz olan Domagoj Vida için menajeri Uğur Avadan Radyospor'a konuştu.



"ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ"



Uğur Avadan, Beşiktaş'la sözleşme yenileme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek "Daha bir sonuca varılmadı ama her iki taraf da iyi niyet çerçevesinde hareket ediyor. Vida'nın performansı da her geçen hafta yükseliyor. Sözleşmesi Mayıs 31'de bitiyor. Daha zamanımız var. Sözleşmesinin bitimine 6 ay kaldığı için Avrupa'da bir takımla anlaşma yapabilir ama Vida'nın önceliği Beşiktaş. Beşiktaş'la yeni sözleşme koşullarının oluşmayacağına kanaat getirdiği vakit, başka opsiyonları düşünür" dedi.



Beşiktaş'ta bu sezon 26 maça çıkan Hırvat savunma oyuncusu bir kez fileleri havalandırdı.





İLGİLİ VİDEO