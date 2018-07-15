Domagoj Vida için pazarlıklar kızıştı

Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren ve Hırvatistan Milli Takımı'nın finale çıkmasında büyük rol oynayan Domagoj Vida devleri peşine taktı. İngiltere'den Liverpool, Everton ve Leicester, İspanya'dan ise Atletico Madrid ile Sevilla, 29 yaşındaki savunmacıyı isterken, Siyah- Beyazlılar ise pazarlıkları kızıştırıyor.



Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, En ciddi görüşmelerin Liverpool ile yapıldığı öğrenilirken, Kırmızılar'ın 22 milyon Euro'ya (124 milyon TL) kadar çıktığı belirtildi. İlk olarak Hırvat oyuncunun değerini 35 milyon Euro (198 milyon TL) olarak belirleyen Kara Kartal'ın görüşmelerde nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

Ada temsilcisi ile pazarlıklar kıran kırana devam ederken, diğer Avrupa devlerinin ise 15-20 milyon Euro (85-110 milyon TL) bandında nabız yokladığı kaydedildi.



Teknik direktör Şenol Güneş'in de satılmasına onay verdiği Vida'nın takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.