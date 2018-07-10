Domagoj Vida, Hırvatlar'ın Balotelli'si!

Hollanda'nın NOS gazetesinde çalışan Hırvat gazeteci Filip Dujic, Domagojk Vida hakkında ilginç yorumlar yaptı.



Domagoj Vida'nın kariyerine yapılan uzunca bir bakışta, Hollandalılar'ın futbolcuyu Dinamo Zagreb ve Olimpik Lyon arasında oynanan ve Fransızlar'ın 7-1 kazandığı maçtan hatırlayacağı, zira o sonuçla birlikte Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamadığı hatırlatıldı.



"BİR NEVİ HIRVATİSTAN'IN BALOTELLI'Sİ"



Domagoj Vida'nın Hırvatistan için 'sıradan' biri olmadığı ve ülkesinde çok popüler ve sevilen bir figür olduğu belirtilirken, "Domagoj Vida'yı ne zaman kadroda görsem, kalbim biraz sıkışıyor." diyen Filip Dujic, "Onun kariyeri akılsızlıklarla doludur, bir nevi Hırvatistan'ın Balotelli'si" ifadelerini kullandı.



MAÇ ÖNCESİ OTOBÜSTE BİRA, 100 BİN EURO CEZA



Domagoj Vida'nın savaş yıllarında olmasına rağmen forvet olan babasının da desteğiyle futbolcu olduğu belirtilirken, yaşadığı bir bira vakası da anlatıldı. Vida'nın Dinamo Zagreb forması giyerken Vrsar ile oynanacak Hırvatistan kupası maçı öncesi takım otobüsünde bira içtiği belirtildi. O dönem Dinamo'nun teknik direktörü olan Ante Cacic'in Vida'yı otobüsten attığı ve 100 bin euro para cezası verdiği hatırlatıldı.



"BİR FUTBOLCU OLARAK FAZLA HAFİFE ALINIYOR"



Domagoj Vida'nın formasını giydiği Leverkusen hariç her kulüpte savaşçı ve gözünü sakınmayan bir futbolcu olduğunu belirten gazete, Hırvat oyuncunun Ukrayna videosunun da bununla alakalı olduğunu belirtti. Vida'nın tüm bu olaylarına rağmen üst düzey bir stoper olduğu, Harry Kane'yi yaptığı savunmayla nasıl durdurduğuna da dikkat çekildi.



Gazeteci Filip Dujic, yazıyı şu sözlerle bitirdi:



"Vida, yaptıklarının sonucunun ne olacağını anlayamayan basit bir çocuk. Yine de bir futbolcu olarak fazla hafife alınıyor. Ne kadar kaliteli olduğunu bu Dünya Kupası'ndaki performansı gösteriyor."



