Domagoj Vida: 'Fenerbahçe'ye karşı savaştık, kazandık'

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği maçta siyah-beyazlıların ilk golünü atan Domagoj Vida karşılaşma sonrası konuştu.



Hırvat savunma oyuncusu "Derbide gol attığım için çok mutluyum. Beşiktaş olarak çok önemli bir maç kazandık. Önemli bir derbi maçıydı. Derbide duygular yüksek yaşanıyor. Ne yazık ki taraftarlarımız yoktu. Elimizden geleni yaptık, savaştık ve kazandık." dedi.



