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Domagoj Vida cezalı duruma düştü!

Beşiktaş'ın Akhisarspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sarı kart gören Domagoj Vida, 19. haftada forma giyemeyecek.

Kaynak: Sporx.com
Domagoj Vida cezalı duruma düştü!
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19 Ocak 2019 00:07
Süper Lig'de Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Domagoj Vida cezalı duruma düştü.

Domagoj Vida, Beşiktaş'ın Süper Lig'de 19. haftada oynayacağı BB Erzurumspor maçında sahada yer alamayacak.

Hırvat stoper, Akhisarspor maçının 86. dakikasında sarı kart gördü. Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılması durumunda da kartlar geçerli sayılacak.

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