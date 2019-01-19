Süper Lig'de Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Domagoj Vida cezalı duruma düştü.
Domagoj Vida, Beşiktaş'ın Süper Lig'de 19. haftada oynayacağı BB Erzurumspor maçında sahada yer alamayacak.
Hırvat stoper, Akhisarspor maçının 86. dakikasında sarı kart gördü. Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılması durumunda da kartlar geçerli sayılacak.
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Domagoj Vida, Beşiktaş'ın Süper Lig'de 19. haftada oynayacağı BB Erzurumspor maçında sahada yer alamayacak.
Hırvat stoper, Akhisarspor maçının 86. dakikasında sarı kart gördü. Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılması durumunda da kartlar geçerli sayılacak.
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