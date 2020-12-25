









Golcü stoper özelliği taşıyan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta 2.5 sezonda oynadığı 75 lig maçında 9 gol atıp, 1 de asist yapmıştı. Hırvat oyuncu bu sezon attığı 2 golle Beşiktaş'taki toplam gol sayısını 11'e çıkardı. Vida'nın kariyeri boyunca oynadığı 431 maçta 38 golü ve 18 asisti bulunuyor.

Beşiktaş'a Ankaragücü galibiyetini getiren golü kaydeden Domagoj Vida için 'bir döndü pir döndü' ifadesini kullanmak yanlış olmaz.Ligin ilk hafta maçlarında Beşiktaş'a adeta 'çektiren' Hırvat stoper, Covid-19 olduğu milli aradan sonra formasını kaybetmiş ve yedek kulübesinde oturmuştu. BB Erzurumspor maçıyla yeniden 11'e dönen Domagoj Vida, geçen hafta kaydettiği akrobatik golün etkisi geçmeden, Ankaragücü'ne attığı golle de doğrudan 3 puanı kazandıran futbolcu oldu. Vida, bu iki golün yanı sıra oynadığı futbolla da defansif olarak eski günlerine döneceğinin sinyallerini verdi.