Sezon başından itibaren yılan hikayesine dönen ve Beşiktaş'a imza atıp atmayacağı belli olmayan Hırvet stoper Domagoj Vida Siyah Beyazlı formayı giydi.Şampiyonlar Ligi'nde sezona damga vuran Beşiktaş'ta yönetim, ara transfer döneminde takıma takviye yapmak için çalışmalarına çok önceden başlamıştı.Dinamo Kiev'de forma giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra Ukrayna ekibine veda eden tecrübeli stoper Vida'nın hangi takıma gideceği merkala bekleniyordu. Beşiktaş ile ön sözleşme imzalayan ancak İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'un da yakın takibinde olan futbolcu kararını siyah beyazlı ekipten yana kullandı.28 yaşındaki savunmacı Beşiktaşlı yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla son bir kez bir araya geldi. Bu görüşmenin hemen ardından Beşiktaş forması ile ilk pozunu verdi.Vida'nın 3 Ocak tarihinde Beşiktaş kampına katılacağını belirten antrenör, "Domagoj Vida bizimle anlaştı ve imza attı. Eğer biri sözleşmesinin bedelini ödeyip onu almak istiyorsa, ki Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları da var, Beşiktaş ile görüşmeli. Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları spekülasyon. Dinamo Kiev'e geri döneceği de doğru değil. Beşiktaş ile anlaşmaya vardı ve 3 Ocak tarihinde Antalya'da kampa katılacak. Bizim oyuncumuz ve sezonun 2. yarısında bizimle olacak" ifadelerini kullandı.