Domagoj Vida, Beşiktaş'a dönmek istiyor

Ara transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, forvet mevkiindeki eksikliği Vincent Aboubakar'ı alarak giderirken; stoper bölgesindeki arayışlarına devam ediyor. Stoper arayan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif komşudan geldi. AEK takımında forma giyen Domagoj Vida, menajeri aracılığıyla Beşiktaş yönetimine mesaj gönderdi ve kariyerinin son dönemecinde Beşiktaş formasıyla bir kez daha şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.



1.5 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen Yunan ekibinden ayrılma konusunda zorluk yaşamayacağını iletti. Teknik direktör Şenol Güneş ve siyah-beyazlı yetkililer dört koldan sağ stoper ararken uzun yıllar Beşiktaş formasını terleten Domgoj Vida'nın bu teklifi dikkat çekti.



"NEDEN OLMASIN?"



Hırvat savunma oyuncusu, forma giydiği süre boyunca hem teknik direktörlerin vazgeçilmezi olmuş, hem de tarafların takdirini toplamıştı. Ancak, Nisan ayı sonunda 34 yaşına girecek olan Vida'nın menajerinin FIFA'ya gitmesi ve kulübü şikayet etmesi Başkan Çebi'yi oldukça kızdırmıştı. Glen bilgilere göre özellikle Aboubakar'ın dönüşüne izin verilmesi ise Vida'nın dönüşüne de "neden olmasın" denebileceği şeklinde yorumlanıyor. Hırvat stoperin menajerine şu ana kadar bir cevap verilmedi. Vida'yla ilgili son karar Başkan Çebi, Kazancı ve Güneş'in yapacağı üçlü görüşmenin ardından verilecek.





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