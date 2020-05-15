Domagoj Vida, Arapların teklifini reddetti!

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya Arabistan'dan teklif geldiği ortaya çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Domagoj Vida, Arapların teklifini reddetti!
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15 Mayıs 2020 12:47
İndirim görüşmelerinden henüz istediği sonucu alamayan Beşiktaş'ta, Vida'ya menajeri üzerinden Arabistan'dan teklif geldi. Menajeri, Vida'ya teklif yapan Arap kulübü ile temasa geçti ve şartları konuştu. Ancak Hırvat futbolcunun kariyerine Beşiktaş'ta devam istediği öğrenildi.

Vida'nın takımda kalmak istemesi üzerine yönetim, 'Kalmak istiyorsan ücretinde ciddi bir indirime gitmelisin, biz 3.4 milyon euro maaş veremeyiz' yanıtını verdi.

Bu sezon siyah - beyazlı formayla 32 maça çıkan Vida, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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