Domagoj Vida: ''35 yaşına kadar oynarım...''

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi, Hırvat basınına röportaj verdi.Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda final oynamasının ardından kutlama töreninde düşme tehlikesi yaşayan Vida, o anları anlatırken ''Zagreb'de inanılmaz bir karşılama töreni oldu. Çok yorgunduk ama aynı zamanda çok heyecanlıydık. Çeşitli yerlerden çok sayıda insan Zagreb'deki meydana akın etmişti. Ben de düşme tehlikesi yaşadım. Bir anda yağmur başladı. Benim de ayağım kaydı ve az kalsın otobüsten düşüyordum. Şanslıyım ki Subasic beni tuttu. Zaten bu işi yüzlerce kez yapıyor.'' şeklinde konuştu.Sosyal medya hesabı olmadığını belirten Hırvat stoper, ''Facebook veya Instagram varken hiçbir şeyi saklayamazsınız! Lovren her şeyi çekip paylaşıyor. Sadece Milan Badelj ve benim sosyal medya hesabım yok. Kimse de açmam için beni ikna edemez.'' dedi.Gelecek planları hakkında da konuşan Vida, ''Yaptığım işi seviyorum. Futbola konsantre haldeyim. Oynamak için daha çok zamanım var. Eğer ciddi bir sakatlık yaşamazsam 35 yaşında kadar oynamayı düşünüyorum.'' sözlerini kullandı.