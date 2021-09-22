Dolores Aveiro: 'Cristiano futbolcu olmasaydı duvar ustasıydı'

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro verdiği röportajda oğlu ve torunuyla ilgili ilginç itiraflarda bulundu.Dolores Sporting kulübünün Podcast yayınına ve Youtube kanalına verdiği röportajda oğlu Cristiano Ronaldo'ya "" diye konuştu. Torunu Cristianinho'nun Ronaldo'nun o yaşta olduğundan daha yetenekli olduğunu belirterek, "" diye konuştu.Anne Ronaldo oğlunun yetişme çağında çok büyük sorunlar çektiklerini, Cristiano'nun futbolcu olmasaydı muhtemelen bir duvar ustası olacağını belirterek, "" diye konuştu.Dolores Aveiro Cristiano Ronaldo'nun uzun yıllardır rekabet içinde olduğu Lionel Messi ile ilgili görüşlerini de belirterek, "" diye konuştu.