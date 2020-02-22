Caner'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Diaby'nin vuruşunda açıyı iyi kapatan Uğurcan gole izin vermedi.

gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası dışından vuruşunu yapan Campi'nin şutu Atiba'ya çarpsa da Karius topu kornere çelmeyi başardı.



SON SÖZÜ SÖRLOTH SÖYLEDİ; 2-2







MAÇTAN DAKİKALAR



5. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sörloth, orta sahada Hutchinson'dan kaptığı topu Ndiaye'ye kazandırdı. Bu futbolcunun pasıyla topla tekrar buluşan Sörloth, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



27. dakikada N'Koudou'nun sağdan ortaladığı topu Gökhan Gönül kafayla kaleye gönderdi, kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda arka direğe giden meşin yuvarlağa Boateng'in volesinde, top üstten auta gitti.



32. dakikada sağdan gelen ortayı penaltı noktası önünde Ndiaye kafayla indirdi, sağ çaprazda topla buluşan Guilherme'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



35. dakikada N'Koudou rakiplerinden sıyrılarak sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci topun ağlara gitmesine izin vermedi.



45+3. dakikada Boateng sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.



48. dakikada Caner Erkin'in soldan getirdiği topla ceza sahasına giren Hutchinson, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Topu kontrol eden Burak Yılmaz'ın zayıf şutunda, kaleci gole izin vermedi.



50. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortaladığı topa Elneny kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.



56. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada Burak Yılmaz topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



57. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Sol tarafta topla buluşan Burak Yılmaz'ın yerden ortasında ön direkte topa ayak koyan Boateng, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.



62. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası önünde buluşan Elneny'nin şutunda, kaleci son anda topu kornere çeldi.



64. dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Boateng'in kafa vuruşu uzak direkten oyun alanına geri döndü. Ruiz'in şutunda kaleci çizgi üzerinde topu çeldi, Vida önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.



85. dakikada Campi'nin uzaktan şutunda, Karius son anda topu kornere çeldi.



90. dakikada Caner Erkin'in orta sahadan ileri gönderdiği topla buluşan Diaby hızla ceza sahasına girdi. Rakiplerinden sıyrılarak şut açısı arayan siyah-beyazlı futbolcunun vuruşunda bordo-mavili oyunculara çarpan top hız kaybedince kaleci meşin yuvarlağı kurtardı.



90+1. dakikada Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Ekuban'ın sağdan ortaladığı topu Sörloth, arka direkte tek dokunuşla filelere gönderdi: 2-2.



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık



Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens (Dk. 64 Diaby), Hutchinson, Boateng (Dk. 78 Boyd), N'Koudou (Dk. 87 Necip Uysal), Burak Yılmaz



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan Erdoğan (Dk. 66 Ekuban), Sosa, Ndiaye, Guilherme (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Sturridge (Dk. 55 Kamil Ahmet Çörekçi), Sörloth



Goller: Dk. 5 ve 90+1 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 57 Boateng, Dk. 64 Vida (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 16 Da Costa, Dk. 53 Campi, Dk. 90+2 Hüseyin Çimşir (Teknik direktör) (Trabzonspor), Dk. 80 Elneny, Dk. 90 Necip Uysal (Beşiktaş)









Maçın sonuna en az 4 dakikalık duraklama süresi ilave edildi. 90+1'de sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Caleb Ekuban, pasını ceza sahasına aktardı. Beşiktaşlı oyuncuların dokunamadığı topa arka direkte vuruşunu yapan Sörloth kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skora yeniden denge getirdi.5. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sörloth, orta sahada Hutchinson'dan kaptığı topu Ndiaye'ye kazandırdı. Bu futbolcunun pasıyla topla tekrar buluşan Sörloth, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.27. dakikada N'Koudou'nun sağdan ortaladığı topu Gökhan Gönül kafayla kaleye gönderdi, kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda arka direğe giden meşin yuvarlağa Boateng'in volesinde, top üstten auta gitti.32. dakikada sağdan gelen ortayı penaltı noktası önünde Ndiaye kafayla indirdi, sağ çaprazda topla buluşan Guilherme'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.35. dakikada N'Koudou rakiplerinden sıyrılarak sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci topun ağlara gitmesine izin vermedi.45+3. dakikada Boateng sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.48. dakikada Caner Erkin'in soldan getirdiği topla ceza sahasına giren Hutchinson, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Topu kontrol eden Burak Yılmaz'ın zayıf şutunda, kaleci gole izin vermedi.50. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortaladığı topa Elneny kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.56. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada Burak Yılmaz topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.57. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Sol tarafta topla buluşan Burak Yılmaz'ın yerden ortasında ön direkte topa ayak koyan Boateng, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.62. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası önünde buluşan Elneny'nin şutunda, kaleci son anda topu kornere çeldi.64. dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Boateng'in kafa vuruşu uzak direkten oyun alanına geri döndü. Ruiz'in şutunda kaleci çizgi üzerinde topu çeldi, Vida önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.85. dakikada Campi'nin uzaktan şutunda, Karius son anda topu kornere çeldi.90. dakikada Caner Erkin'in orta sahadan ileri gönderdiği topla buluşan Diaby hızla ceza sahasına girdi. Rakiplerinden sıyrılarak şut açısı arayan siyah-beyazlı futbolcunun vuruşunda bordo-mavili oyunculara çarpan top hız kaybedince kaleci meşin yuvarlağı kurtardı.90+1. dakikada Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Ekuban'ın sağdan ortaladığı topu Sörloth, arka direkte tek dokunuşla filelere gönderdi: 2-2.Stat: Vodafone ParkHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens (Dk. 64 Diaby), Hutchinson, Boateng (Dk. 78 Boyd), N'Koudou (Dk. 87 Necip Uysal), Burak YılmazTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan Erdoğan (Dk. 66 Ekuban), Sosa, Ndiaye, Guilherme (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Sturridge (Dk. 55 Kamil Ahmet Çörekçi), SörlothGoller: Dk. 5 ve 90+1 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 57 Boateng, Dk. 64 Vida (Beşiktaş)Sarı kartlar: Dk. 16 Da Costa, Dk. 53 Campi, Dk. 90+2 Hüseyin Çimşir (Teknik direktör) (Trabzonspor), Dk. 80 Elneny, Dk. 90 Necip Uysal (Beşiktaş)

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Sergen Yalçın'ın takımı Beşiktaş ile Hüseyin Çimşir'in çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı.Dev mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bordo mavililer 5. dakikada Alexander Sörloth'un golüyle öne geçti. Siyah beyazlılar 57'de Kevin-Prince Boateng ve 64'te Domagoj Vida'nın golleriyle üstünlüğü yakaladı. 90+1'de Alexander Sörloth son sözü söyledi.Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş 37 puana yükselirken Trabzonspor 45 puana çıktı.Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.1- (45) Trabzonspor (1 maçı eksik)2- (45) Sivasspor3- (43) Başakşehir (1 maçı eksik)4- (42) Galatasaray (1 maçı eksik)5- (39) Alanyaspor6- (38) Fenerbahçe (1 maçı eksik)7- (37) BeşiktaşSüper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, geçen haftaya göre bu karşılaşmaya tek değişiklikle çıktı.Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, sarı kart cezasını tamamlayan Gökhan Gönül'e ilk 11'de şans verdi.Yalçın, 22. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Abdoulay Diaby'i Trabzonspor mücadelesinde yedeklere çekti.Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile yaptığı maçta Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bek oynayan Jeremain Lens, Trabzonspor karşısında orta sahanın sağında forma giydi.Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, son yapılan Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'ine göre mecburi iki değişikliğe gitti.Maç eksiğine rağmen haftaya 44 puanla lider giren bordo-mavili ekip, haftanın kritik mücadelelerinden birinde Beşiktaş'a konuk oldu.Vodafone Park'ta yapılan maça Karadeniz temsilcisi Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Manuel Da Costa, Gaston Campi, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Guilherme Marques, Daniel Sturridge ve Alexander Sörloth 11'i ile çıktı.Trabzonspor'un yedek kulübesinde ise Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Caleb Ekuban, Manoel Messias, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak ve Serkan Asan yer aldı.Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'in 22. haftasında 2-1 kazanarak liderlik koltuğuna oturdukları Demir Grup Sivasspor müsabakasının başlangıç kadrosunda 2 değişiklik yapmak zorunda kaldı.Çimşir, Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği ancak cezası bulunan John Obi Mikel ile sakatlığı olan Anthony Nwakaeme'yi Beşiktaş'a karşı oynatamadı. Genç teknik adam, Mikel'in yerine orta sahada Doğan Erdoğan'a, Nwakaeme'nin yerine ise kanatta Sturridge'e görev verdi.Mücadelenin henüz 5. dakikasında Alexander Sörloth pedeyi açtı. Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla Karius'u mağlup etti ve Trabzonspor 1-0 öne geçti. Pozisyonda faul olup olmadığına dair yapılan VAR incelemesinde herhangi bir ihlale rastlanmadı ve VAR odasında Ali Palabıyık'ın kararıyla hekem Fırat Aydınus tarafından gol geçerli sayıldı.Maçın 10. dakikasında Lens'in sağ kanattan yaptığı ortaya Pereira müdahale etti. Dönen topu N'Koudou bekletmeden Elneny'ye gönderdi. Elneny'nin vuruşunda Burak Yılmaz'a çarpan top direğin yanından auta gitti.26'da ise N'Koudou'nun ortasında Gökhan kafa vuruşunu yaptı. Uğurcan harika bir refleksle topu kornere çeldi.Trabzonspor 31. dakikada ikinci gole yaklaştı. Caner'den topu kurtaran Doğan'ın ortasında Ndiaye bekletmeden topu Guilherme'ye indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Guilherme'nin vuruşu auta gitti.Beşiktaş'ın baskısında Uğurcan kalesinde devleştii. 34. dakikada Boateng'in pasıyla topla buluşan N'Koudou ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.Beşiktaş soyunma odasına en azından beraberlikle gitmek isterken Boateng'e Uğurcan izin vermedi. İlk yarının son anlarında ceza sahası içindeki Kevin-Prince Boateng'in yaptığı vuruşa iyi uzanan Uğurcan topu son anda kornere çeldi. İlk devre Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.İkinci devrenin ilk dakikalarında Beşiktaş pozisyon buldu. Ceza sahası içindeki Kevin-Prince Boateng'in yaptığı vuruşa iyi uzanan Uğurcan topu son anda kornere çeldi. 49'da ise Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortaya Elneny boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Top auta çıktı.Beşiktaş'ın arka arkaya ataklarının ardından Hüseyin Çimşir oyuna müdahale etti. 55. dakikada maçtaki ilk oyuncu değişikliği Trabzonspor'dan geldi. Kamil Ahmet Çörekçi, Sturridge'in yerine oyuna girdi.Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng 57'de skora dengeyi getirdi. Sol kanatta topla buluşan Burak Yılmaz'ın içeri çevirdiği topa Campi'den önce dokunan Kevin-Prince Boateng topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş beraberliği yakaladı.Siyah beyazlılar golden sonra oyunu tamamen karşı alana yıktı. 61'de Caner'in sol kanattan yaptığı ortanın ardından yaşanan karambolde top en son Elneny'de kaldı. Elneny'nin köşeye giden vuruşunu Uğurcan inanılmaz bir refleksle kornere çeldi.Beşiktaş tek kaleye çevirdiği maçta öne geçmesini bildi. 64'te Caner'in köşe vuruşunda Boateng'in kafa vuruşu direkten döndü.Dönen topa Ruiz vurdu, Uğurcan gole izin vermedi ve top önüne düştü. Top en son Vida'nın önünde kaldı. Hırvat oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ve Beşiktaş öne geçti.Golden sonra Beşiktaş'ta Lens yerini Diaby'e bıraktı. Trabzonspor'da Caleb Ekuban, Doğan Erdoğan'ın yerine oyuna girdi.Beşiktaş'ta ilk golün sahibi Boateng 77 dakika oyunda kaldı. Alkışlarla kenara gelen Boateng'in yerine Tyler Boyd oyuna girdi.Dakikalar 80'i gösterdiğinde Gökhan'ın yolladığı uzun pası kontrol eden Burak, pasını sol kanada aktarmak istedi ancak Trabzonspor savunması tehlikenin büyümesini önledi.Dakikalar 83'ü gösterdiğinde84'te ise