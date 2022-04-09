BEŞİKTAŞ'TA AYNI 11

VALERIN ISMAEL İÇİN İLK

TRİBÜNLER DOLDU

BEŞİKTAŞ HIZLI BAŞLADI

EFECAN KARACA'DAN SÜRPRİZ GOL

ÜÇ DAKİKA SONRA BEŞİKTAŞ

BATSMAN YENİDEN SAHNEDE

KAPANIŞ GÜVEN YALÇIN'DAN

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 3.2 haftasında Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Beşiktaş oldu. Valerien Ismael, Dolmabahçe'deki ilk maçında galibiyete ulaştı.Beşiktaş'ın gollerini 2 ve 43. dakikada Michy Batshuayi, 25. dakikada Josef de Souza, 78. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un golü 22. dakikada Efecan Karaca'dan geldi.Siyah-beyazlıların Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Süper Lig'de gol sayısını 14'e yükseltti. Rachid Ghezzal ligde son 4 lig maçında da asist yapma başarısı gösterdi.Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 50'ye yükseltti. Aytemiz Alanyaspor 52 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Giresunspor'a konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, Trabzonspor maçındaki kadroyla sahada yer aldı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, takımının geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçtaki kadroyu Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde de sahaya sürdü.Beşiktaş, 3-4-3 dizilişiyle sahada yer aldı. Kalede Ersin Destanoğlu forma giyerken, savunma üçlüsü Welinton, Vida, Montero'dan oluştu.Orta sahada Rosier, Josef, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz'ın yer aldığı Beşiktaş'ta önde Ghezzal, Batshuayi ve Alex görev aldı.Beşiktaş'ta Emre Bilgin, Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Necip Uysal, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan ve Umut Meraş yedek soyundu.Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Cyle Larin, cezası nedeniyle kadroda yer alamadı.Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, bir resmi karşılaşmada ilk kez taraftarlarının önüne çıktı.Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Ismael, deplasmandaki Trabzonspor maçında ilk kez yedek kulübesinde yer almıştı.Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının Aytemiz Alanyaspor maçına büyük ilgi gösterdi ve tribünleri doldurdu.Siyah-beyazlılar, maç öncesi kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'yı da andı ve lehine tezahürat yaptı.Taraftarlar, maç öncesi coşkulu tezahüratlarla takımlarına destek verdi.Karşılaşma öncesi vefat eden Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler için saygı duruşunda bulunuldu.Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, 2. dakikada golü buldu. Rachid Ghezzal'ın arkası dönük bir şekilde savunmanın arasından gönderdiği pasla sağdan ceza sahasına giren Batshuayi'nin sert şutunda, yan direğe de çarpan top ağlarla buluştu ve siyah-beyazlılar büyük bir sevinç yaşadı.Oyunda kontrolü elinden bulunduran ve ikinci golü arayan Beşiktaş, kalesinde sürpriz bir gol gördü. Maçın 22. dakikasında Aytemiz Alanyaspor'un beraberlik golü geldi. Savunmanın arkasına atılan uzun topu kaparak sağdan çizgiye inen Tayfur Bingöl'ün pasında Efecan Karaca, altıpas üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu.Dolu tribünler önünde güçlü bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, Alanyaspor'un skoru 1-1 yapmasına aldırmadan maça devam etti. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'un golünden 3 dakikada sonra yeniden öne geçti. Sol taraftan kullanılan uzun taç atışında savunmanın uzaklaştırdığı topu Rosier ceza sahası dışından kaleye göndermek istedi. Rosier'in şutu kale önündeki Josef'e pas oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, meşin yuvarlağı düzeltip sert bir şutla golü attı ve skor 2-1 oldu.Oyun üstünlüğü bırakmayan Beşiktaş, ilk yarının son dakikalarında üçüncü golü de buldu. Dakikalar 43'ü gösterdiğinde, Alanyaspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topla başlayan Beşiktaş atağında, Rosier'in sağ çaprazdan ortasında Batshuayi topu göğsüyle düzelterek şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelere yolladı. Beşiktaş bu golle soyunma odasına 3-1 önde gitti.Gollerle ve oynadığı oyunla üstünlüğü elden bırakmayan Beşiktaş'ta ikinci yarı Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal ve Alex Teixeira oyundan çıktı. Güven Yalçın, Kevin N'Koudou ve Miralem Pjanic oyuna dahil oldu. İkinci yarıyı istediği gi götüren Beşiktaş, 78. dakikada durumu 4-1 yaptı. Rıdvan Yılmaz'ın pasında topla buluşan Güven Yalçın sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 4-1 ile galibiyete ulaştı.28. dakikada Alanyaspor savunmasının uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Efecan Karaca, ceza sahası içinde aşırtma bir vuruşla topu kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.65. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen üstünde topla buluşan Ghezzal, rakiplerinden sıyrılıp sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Marafona topu son anda kurtarırken köşeden oyun alanına dönen meşin yuvarlağı N'Koudou dar açıdan kaleye göndermek istedi. Kaleye paralel giden topa Güven Yalçın arka direkte dokunamadı.: Vodafone Park: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Kamil Çetin: Ersin Destanoğlu, Welinton (Dk. 84 Necip Uysal), Vida, Montero, Rosier, Josef, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz (Dk. 83 Umut Meraş), Ghezzal (Dk. 75 Pjanic), Batshuayi (Dk. 63 Güven Yalçın), Alex Teixeira (Dk. 63 N'Koudou): Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Novais (Dk. 68 Eduardo), Efecan Karaca, Umut Güneş (Dk. 57 Emre Akbaba), Efkan Bekiroğlu (Dk. 78 Leroy Fer), Tayfur Bingöl, Candeias (Dk. 57 Oğuz Aydın): Dk. 2 ve 43 Batshuayi, Dk. 25 Josef, Dk. 78 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 22 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor): Dk. 46 Welinton, Dk. 60 Batshuayi, Dk. 65 Valerien Ismael (Teknik direktör) (Beşiktaş)