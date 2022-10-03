Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarları, görsel şölen oluşturdu.



BEŞİKTAŞ'A TAM DESTEK VERDİLER



Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, Nevzat Demir Tesisleri önünde takım otobüsünü tezahüratlarla uğurladı. Otobüs, Vodafone Park'a geldiğinde ise stat önü adeta karnaval alanına döndü. Konuk ekip taraftarının alınmadığı mücadelede Vodafone Park tribünlerini saatler öncesinden tıklım tıklım dolduran futbolseverler, takımlarına tam destek verdiler.



GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNDULAR



Maç öncesinde Beşiktaşlı futbolcular ısınmaya çıktıklarında desteğe başlayan taraftarlar, tek tek oyuncuları tribünlere çağırıp moral verdi. Karşılaşmada başlama düdüğünün çalması sonrasında büyük bir coşkuyla tezahüratlara başlayan siyah-beyazlılar, ek olarak açtıkları pankartlarla görsel şölen de sundular. Oyunun son düdüğüne kadar takımlarını büyük bir coşkuyla destekleyen yaklaşık 42 bin futbolsever, üzerlerine düşen görevi yaptı.





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