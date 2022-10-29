Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında evinde Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Valerien Ismael sonrasında siyah-beyazlılar ilk maçına Şenol Güneş yönetiminde çıkacak. Maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



ÜMRANİYE MAÇI KAPALI GİŞE



Ümraniyespor maçını kazanmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim taraftarların Ümraniyespor maçına gösterdiği ilgi için memnun. Vodafone Park'ta saat 17:00'de başlayacak maç kapalı gişe olacak.



GÜNEŞ İÇİN PANKART



Beşiktaş taraftarları maç öncesi Şenol Güneş'i tribüne davet edecek. Ayrıca Beşiktaş taraftarlarının Şenol Güneş için pankart hazırlığında olduğu öğrenildi.





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