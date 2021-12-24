Dolmabahçe'de Cyle Larin rüzgarı

Göztepe karşısında Beşiktaş'a beraberliği getiren golün sahibi Larin bu sezon 6. kez fileleri havalandırmış oldu. Kanadalı oyuncu bu gollerin tamamını iç saha maçlarında ağlara gönderdi.



İlk haftada 3-0 kazanılan Rize karşılaşmasında ağları havalandıran Larin 10. haftada 2-1 galip tamamlanan maçta Galatasaray filelerine de 2 gol gönderdi. 2-1 kaybedilen Trabzon mücadelesini boş geçmeyen 26 yaşındaki forvet, 4-2 kazanılan Kayseri maçında da skor katkısı sağlamıştı. Larin'in gol attığı 5 maçın 4'ünü kazanan Beşiktaş 12 puan toplamış oldu.



