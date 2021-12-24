Dolmabahçe'de Cyle Larin rüzgarı

Beşiktaş'ta bu sezon 6 kez ağları havalandıran Cyle Larin'in bu gollerin tamamını iç saha maçlarında kaydetti.

, Fotoğraf; AA
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Dolmabahçe'de Cyle Larin rüzgarı
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24 Aralık 2021 11:59
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Göztepe karşısında Beşiktaş'a beraberliği getiren golün sahibi Larin bu sezon 6. kez fileleri havalandırmış oldu. Kanadalı oyuncu bu gollerin tamamını iç saha maçlarında ağlara gönderdi.

İlk haftada 3-0 kazanılan Rize karşılaşmasında ağları havalandıran Larin 10. haftada 2-1 galip tamamlanan maçta Galatasaray filelerine de 2 gol gönderdi. 2-1 kaybedilen Trabzon mücadelesini boş geçmeyen 26 yaşındaki forvet, 4-2 kazanılan Kayseri maçında da skor katkısı sağlamıştı. Larin'in gol attığı 5 maçın 4'ünü kazanan Beşiktaş 12 puan toplamış oldu.  


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