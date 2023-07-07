Dolberg, Anderlecht'e imzayı attı!

Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht, Nice forması giyen Danimarkalı golcü Kasper Dolberg'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dolberg, Anderlecht'e imzayı attı!
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07 Temmuz 2023 19:47
Belçika Ligi'nin köklü ekiplerinden Anderlecht, bonservisi Nice'de bulunan Danimarklı santrfor Kasper Doldberg'i transfer etti.

Belçika ekibi bu transfer için Nice'e 5 milyon euro bonservis ödeyecek.

25 yaşındaki golcü, Anderlecht ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezona Sevilla'da başlayan Dolberg devre arasında Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a kiralanmıştı. 

Danimarkalı oyuncu 2022-2023 sezonunda toplam 22 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.



(Foto Kaynak: Anderlecht Twitter)
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