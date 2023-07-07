Dolberg, Anderlecht'e imzayı attı!

Belçika Ligi'nin köklü ekiplerinden Anderlecht, bonservisi Nice'de bulunan Danimarklı santrfor Kasper Doldberg'i transfer etti.
Belçika ekibi bu transfer için Nice'e 5 milyon euro bonservis ödeyecek.
25 yaşındaki golcü, Anderlecht ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezona Sevilla'da başlayan Dolberg devre arasında Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a kiralanmıştı.
Danimarkalı oyuncu 2022-2023 sezonunda toplam 22 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.
(Foto Kaynak: Anderlecht Twitter)
Belçika ekibi bu transfer için Nice'e 5 milyon euro bonservis ödeyecek.
25 yaşındaki golcü, Anderlecht ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezona Sevilla'da başlayan Dolberg devre arasında Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a kiralanmıştı.
Danimarkalı oyuncu 2022-2023 sezonunda toplam 22 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.
(Foto Kaynak: Anderlecht Twitter)