Doların düşmesi araba fiyatlarıyla ilgili beklentiler oluşturdu. Vatandaşlar doların düşmesiyle birlikte arabaların fiyatının düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Normalde araba fiyatları doların düşmesiyle doğru orantılıydı ancak bu kez farklı bir uygulama olacak mı vatandaşlar merak ediyor. Doların düşmesiyle birlikte araba fiyatları etkilenir mi? Araba fiyatları düştü mü, araba fiyatları bugün, araba fiyatları düşer mi, araba fiyatları ne zaman düşer, araba fiyatları son gün, Dolar düşünce araba fiyatları düşer mi, araç fiyatları dolara bağlı mı? sorularının cevaplarını arıyoruz.
Türkiye'de doların düşmesi araba fiyatlarını etkiler mi sorusu çok fazla kez sorulmaya devam ediyor. Araba fiyatlarında özellikle ikinci el araba fiyatları konusunda fiyat değişiklikleri son aylarda sıkça oluyor. Bu nedenle araba alacaklar doların düşmesi araba fiyatlarını etkiler mi araştırması yapıyor.
DOLAR DÜŞÜNCE ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Doların düşmesi sonrasında gözler araba piyasasına çevrilmiş durumda. Araba almak isteyenler için doların yükselmesi veya değer kaybetmesi büyük önem taşıyor. Sıfır araba satışlarında doların etkisi kadar ikinci el fiyatlarında da doların düşmesinin araba fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.
ARAÇ FİYATLARINDA EN AZ YÜZDE 10 DÜŞÜŞ
Araçları stoklayanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşarken dün itibarıyla fiyatlar inmeye başladı. Araç fiyatlarında ilk etapta yüzde 10'luk bir düşüş görüldü.
Düşüşün dolar kurunun durumuna göre yüzde 30'a kadar çıkabileceği ifade ediliyor.
DOLAR DÜŞÜNCE GIDA FİYATLARI DÜŞÜYOR
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "Beklentiler kur yukarı gidecek şeklindeyken şimdi tam tersine döndü. Bu muhakkak fiyatlara yansıyacaktır" dedi. Arpa, buğday, mısır, çeltik, nohut gibi ürünlerde üretim maliyetlerinin de düşeceğini anlatan Reis, "Mercimek ve buğdayın ekim zamanı. Şimdi girdi maliyeti döviz kuruna bağlı düşüyor. Önümüzdeki nisan-mayıs gibi nohut ve çeltiğin de girdi maliyeti düşecek. Kurdaki gerilemeyle yüzde 20 gibi bir fiyat gerilmesi olur" dedi.
ARABA FİYATLARI
CITROEN FİYATLARI
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Kampanyalı fiyatı 386.500 TL
FIAT FİYAT LİSTESİ
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP
Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 244.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP
Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 321.900 TL
EGEA CROSS Street 1.4 Fire 95 HP
FIAT PANDA URBAN 1.2 69 HP
Kampanyalı fiyatı 326.900 TL
500L Cross 1.4 Fire 95 HP MT
Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 432.900 TL
FIAT 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP
Kampanyalı fiyatı 359.900 TL
HYUNDAI FİYAT LİSTESİ
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump
Liste fiyatı 240.700 TL
KIA FİYAT LİSTESİ
Picanto 1.0L 67 PS AMT - Otomatik
2021 model kampanyalı fiyatı 332.900 TL
Rio Cool 1.2L Benzinli - Manuel
Kampanyalı fiyatı 331.900 TL
Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik)
Kampanyalı fiyatı 528.900 TL
Stonic 1.2L 84 PS Manuel Kampanyalı fiyatı 375.900 TL
NISSAN FİYAT LİSTESİ
1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia
Kampanyalı fiyatı 380.000 TL
OPEL FİYAT LİSTESİ
Yeni Corsa 1.2 75 HP BENZİN MT5 ESSENTIAL
Kampanyalı Fiyatı 359.900 TL
Astra Sedan Edition Plus 1.5 122 HP DİZEL AT9 EDITION
Kampanyalı fiyatı 535.900 TL
Yeni 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5
Kampanyalı fiyatı 369.500 TL
SEAT FİYAT LİSTESİ
IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Kampanyalı fiyatı 354.000 TL
SUZUKI FİYAT LİSTESİ
Swift 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL Techno
Kampanyalı fiyatı 438.000 TL
TOYOTA FİYAT LİSTESİ
Yeni Corolla 1.5 Vision
Kampanyalı fiyatı 350.550 TL
C-HR Hybrid 4x2 Flame e-CVT
Kampanyalı fiyatı 478.850 TL
VOLKSWAGEN FİYAT LİSTESİ
Yeni Polo 1.0 MPI Impression
Kampanyalı fiyatı 387.000TL
Yeni Golf Impression 1.0 TSI 110 PS 6 ileri Man.
Kampanyalı fiyatı 423,900 TL
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression
Kampanyalı fiyatı 615.500 TL
HONDA FİYAT LİSTESİ Yeni Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo, 1.5L VTEC Turbo ECO
Fiyatı: 574.700 TL
ARABA FİYATLARI DAHA FAZLA DÜŞER Mİ, ARABA FİYATLARI YÜZDE KAÇ DÜŞER?
Dolardaki düşüş sonrasında araba fiyatlarında düşüş gözlendiği bildiriliyor. Araba satışlarında dolar kurunun önemi bir kez daha ortaya çıkmış durumda ve otomobil fiyatları da dolar kuruyla doğru orantılı olarak seyrediyor. Piyasanın uzmanları dolar kurunun bugünkü şekilde bir süre daha devam etmesi halinde araba fiyatlarındaki indirimin yüzde 30'lara çıkabileceğini söylüyor.