Haber Tarihi: 06 Kasım 2023 11:00 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 11:00

Dolar/TL neden düştü? 6 Kasım 2023 Google'da dolar neden düştü?

Dünyanın en büyük arama motoru Google'da yaşaan dolar hatası kısa sürede gündem oldu. Doların ne kadar olduğunu aratanlar Google'da 24,05 TL olduğunu gören yatırımcılar kısa süreli panik yaşadı. Özellikle kripto para piyasasında Tether/TL tarafında yaşanan panik satışları yüzde 4'lük düşüşe neden oldu. Peki, Dolar/TL neden düştü? 6 Kasım 2023 Google'da dolar neden düştü?

Dolar/TL neden düştü? 6 Kasım 2023 Google'da dolar neden düştü?
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"Dolar düştü mü, neden düştü?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dolar kuru Google'da yeniden 24,14 TL olarak görüntüleniyor. Peki, Dolar düştü mü, neden düştü? Dolar düşüyor mu, hata mı var son dakika? 
Geçtiğimiz perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkarmasının ardından gözler Dolar/TL kuruna çevrilmişti. Son 3 gündür 28.10 TL dolaylarında işlem gören dolar dün akşam yaşanan bir hata nedeniyle Google arama motorunda 4 TL birden düşerek 24 TL olarak göründü.
DOLAR/TL NEDEN DÜŞTÜ?

Grafik eşliğinde 24,05'e düştüğü gösterilse de söz konusu saatlerde piyasa işlemlere kapalı, yani bir fiyatlama mümkün değil. Sistemsel bir hata olduğu düşünülen veri, yatırımcılarda kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Sabah saatlerinde yapılan aramalarda hatanın düzeltildiği görüldü. Pazartesi sabahı dolar 28,26 TL'den işlem görürken, Euro/TL ise 29,92 TL'de yer alıyor.

Düzeltiden hatayla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

KRİPTO YATIRIMCILARI SATIŞA GEÇTİ

Google sistemsel bir hata ile doları 24 göstermesinin ardından bazı kripto para yatırımcıları Tether/TL tarafında satışa geçti ve yüzde 4'lük düşüşe neden oldu.

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