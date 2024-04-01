Dolar neden düşüyor? 1 Nisan 2024 Dolar düştü mü?

Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,8814'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,9260 seviyesinden işlem görüyor.
DOLAR NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞÜYOR?
Euro 34,9760 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada dolar 31,9240 liradan, euro ise 33,9740 liradan alınıyor.
Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 22 Mart haftasında 123,8 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta yaklaşık 123,7 milyar dolara indi.
2023 yılı sonunda 141 milyar 61 milyon dolar seviyesinde olan rezervlerde, hesaplanan rakamın gerçekleşmesi durumunda üst üste yedi hafta düşüş yaşanmış olacak ve yılbaşından bu yana düşüş yaklaşık 17,4 milyar dolara ulaşacak.
TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.
Goldman'dan seçim sonrası ilk yorum: TL'de iyi performans bekliyoruz
Goldman Sachs ekonomistleri seçimin geride kalmasıyla artan sermaye akımlarıyla Türk lirasının geçtiğimiz aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini bekliyor.
Aralarında Clemens Grafe'in de olduğu Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye'deki yerel seçimlerin büyük ölçüde tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanacağını öngördü.
Raporda, yıl başından bu yana gerçekleşen sermaye çıkışları ve seçim belirsizliği ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde ciddi kayıp olduğu hatırlatıldı.
Bununla birlikte sadece mevcut politikalara devam edilmesiyle önümüzdeki haftalarda sermaye girişinin tekrar başlayacağı öngörüldü. Cari dengedeki hızlı düzelmenin de etkisiyle TL'nin önceki aylara göre çok daha iyi bir performans göstereceği tahmin edildi.
Ekonomi yönetiminden 'programa devam' mesajları gelmişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirdiği "balkon" konuşmasında ekonomi politikalarının devam edeceği sinyalini verdi.
Erdoğan AK Parti'nin ciddi kayıp yaşadığı yerel seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından yaptığı konuşmada "Ekonomide yol haritamız olan OVP ve 12. Kalkınma planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel seçimlerin ardından Eylül 2023'te açıklanan Orta Vadeli Programı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Şimşek, "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.
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