Dolar neden düşüyor? 1 Nisan 2024 Dolar düştü mü?

Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,8814'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,9260 seviyesinden işlem görüyor.





Euro 34,9760 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada dolar 31,9240 liradan, euro ise 33,9740 liradan alınıyor.

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 22 Mart haftasında 123,8 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta yaklaşık 123,7 milyar dolara indi.

2023 yılı sonunda 141 milyar 61 milyon dolar seviyesinde olan rezervlerde, hesaplanan rakamın gerçekleşmesi durumunda üst üste yedi hafta düşüş yaşanmış olacak ve yılbaşından bu yana düşüş yaklaşık 17,4 milyar dolara ulaşacak.