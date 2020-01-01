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Dolan, KOVID-19 mağdurları için konser verecek

New York Knicks'in sahibi James Dolan, Madison Square Garden'da antikorlarla birlikte KOVID-19 mağdurlarına fayda konseri vermeyi planladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in sahibi James Dolan, Madison Square Garden'da antikorlarla birlikte KOVID-19 mağdurlarına fayda konseri vermeyi planladı.

Dolan, New York Post aracılığıyla planının niyetini ve bununla ilgili bazı genel bilgileri içeren bir makale yazdı. Dolan'a göre, New York'un ekosisteminin "sorunlu" olan bazı kısımları bulunuyor. Bunun ışığında, Dolan sadece KOVID-19 antikorları olan kurtulanların katılabileceği bir para toplama etkinliği düzenlemeyi amaçlıyor:

"İhtiyaç duyanlar için para toplayacak, bilim insanlarına veri konusunda yardımcı olacak ve dünyaya bir New York deneyimini hatırlatacak, bir fayda konseri etkinliğe ev sahipliği yapmanın bir yolu olduğuna inanıyorum. Madison Square Garden'da bu etkinliğe ev sahipliği yapmayı çok istiyoruz ve bunun sorumlu bir şekilde yapılabileceğine inanmak istiyoruz."

Dolan'a göre, MSG testlerin ücretlerini ödeyecek. İyileşenlere ise, Knicks'in evindeki gösteriye katılmak için bir pasaport verilecek.

"KOVID-19 antikorları olan ve virüsten kurtulan halihazırda tahmini 2 milyon New York'lu var. Bugüne kadar, virüsü taşıyan hiç kimse yeniden enfekte olmadı veya virüsü başkasına aktarmadı. Katılmak isteyen herkes için, Garden etkinlikten dört hafta önce başlayan antikor testi için ödeme yapacak. Testi geçenlere bir antikor pasaportu verilecek ve gösteriye katılabilecekler."

Knicks'in sahibi Dolan, yardım konserinin dünyaya "New York Deneyimi"ni hatırlatmak olduğunu belirtti. Ayrıca konserin "hayatımıza nasıl devam edebileceğimize ve güvende kalabileceğimize bir örnek olarak hizmet edebileceğine" dikkat çekti.


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